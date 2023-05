Es gibt einen weiteren Kandidaten für die Wahl des hauptamtlichen Beigeordneten: Arno Schönhöfer wirft seinen Hut in den Ring. Der 59-Jährige ist seit 1990 in leitender Funktion beim Jugendamt in Landau beschäftigt. Der Landauer verantwortet das Haus der Jugend. Politisch ist er bislang noch nicht in Erscheinung getreten. Er möchte ein unabhängiger und überparteilicher Beigeordneter sein, heißt es in seiner Bewerbung. Die Nachfolge von Lukas Hartmann, der zum 1. Januar neuer Bürgermeister in Landau wird, regelt der Stadtrat am 18. Juli. Am 27. Juni stellen sich die Bewerber im Stadtrat vor. Zur Wahl zugelassen sind nur Personen, die von Fraktionen oder Stadtratsmitgliedern vorgeschlagen werden. Die CDU hat sich bereits auf die 26-jährige Lena Dürphold festgelegt. Deren Wahl gilt als relativ sicher, da dieser Posten nach der Absprache der Koalition aus Grünen, CDU und FDP einem oder einer Kandidatin der Christdemokraten zusteht. Das ist Teil der Koalitionsvereinbarung nach der Kommunalwahl 2019. Die Grünen hatten den Stuhl des Bürgermeisters demnach für sich reklamiert. Die Wahl im Stadtrat ist geheim.