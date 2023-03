Um über das Thema Weiterbildung umfassend zu informieren, startet die Agentur für Arbeit Landau gemeinsam mit den Jobcentern vom 27. bis 31. März die „Woche der Qualifizierung“ mit vielen Vorträgen – digital und in Präsenz. Am Mittwoch, 29. März, 14 bis 17.30 Uhr, gibt es in den Räumen der Agentur für Arbeit Landau, Johannes-Kopp-Straße, eine Bildungsmesse. Zahlreiche Bildungsträger aus der Technologieregion Karlsruhe und der Metropolregion Rhein-Neckar stellen sich und ihre Bildungsangebote vor. Vermittlungs- und Beratungsfachkräfte beraten Interessierte über Qualifizierungsmöglichkeiten und finanzielle Förderungen. Das kann von kleineren Schulungsmaßnahmen bis hin zu einer Umschulung oder Ausbildung reichen.

Es geht um Qualifizierung

„Fachkräftemangel und Strukturwandel bleiben die Herausforderungen am Arbeitsmarkt. Die beste Vorbereitung auf diese Zukunftsthemen ist Qualifizierung“, ist Agenturchefin Christine Groß-Herick überzeugt. Wer sich für eine Weiterbildung entscheide, sei auf die Veränderungen und Umstrukturierungen in der Arbeitswelt vorbereitet und erweitere seine beruflichen Perspektiven.

Angesprochen sind auch Menschen, die nach einer Familienpause den Wiedereinstieg ins Berufsleben planen. Das Informationsangebot während der „Woche der Qualifizierung“ gibt es auf den Internetseiten der Arbeitsagentur Landau unter „Woche der Qualifizierung“. Anmeldungen zu den Vorträgen sind möglich erfolgen per E-Mail an Landau.Qualifizierung@arbeitsagentur.de.