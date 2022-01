Seit Oktober werden Unterhaltungsarbeiten an den Regenrückhaltebecken am Kaltenbach und Modenbach in Edenkoben erledigt. Die Anlagen am Triefenbach werden bis voraussichtlich Ende Februar folgen. Das teilt die Verbandsgemeindeverwaltung mit, die darauf hinweist, dass es auf den Wegen zwischen der Alla-Hopp-Anlage und der Kelter zu Behinderungen kommen kann. Es wird eine Sperrung mit Ausweichbeschilderung geben. Die Arbeiten dienen dem Hochwasserschutz. Im vergangenen Jahr wurde das Regenrückhaltebecken westlich von Hainfeld fertiggestellt. Nun läuft die Ausschreibung für ein umfassendes Konzept zur Starkregenvorsorge für die VG, ihre Ortsgemeinden und die Bürger.