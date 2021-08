Seit Ende April war die Landstraße vom Modenbachtal hinauf nach Weyher gesperrt. Seit Ende Juli ist sie wieder für den Verkehr freigegeben, wie die Verbandsgemeindewerke Edenkoben auf Anfrage der RHEINPFALZ nun mitgeteilt haben. Grund für die Sperrung waren Arbeiten am Kanalsystem. Das war beschädigt und wurde nun an der dortigen Trinkwasserquelle mit einem neuen Kanal vorbeigeführt. Die Asphaltdecke wurde dafür entfernt. Eine neue Asphaltdecke wurde aufgezogen, und das Gefälle der Straße wurde so hergestellt, dass das Straßenwasser in die neue Entwässerung eingeleitet wird und nicht in die Quelle sickern kann, so die Verbandsgemeindewerke. Zudem wurde zwischen Quellfassung und Straße eine Wand gezogen, am Hang wurde die komplette Böschung mit einer Folie und einer Tonabdichtung gegen Oberflächenwasser abgedichtet.