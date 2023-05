Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Edenkoben und Neustadt-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen kam es am Dienstagabend zu Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Polizei war ein Autofahrer vermutlich infolge von Aquaplaning mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, erst gegen die rechte Leitplanke gestoßen und dann an die Mittelleitplanke. Dabei drehte sich das Fahrzeug und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur liegen. Weil der Pkw abgeschleppt werden musste, war der linke Fahrstreifen gesperrt. Der Fahrer blieb unverletzt.