Wegen einsetzenden Starkregens und nicht den Straßenverhältnissen angepasster Geschwindigkeit ist ein 31-jähriger Autofahrer am späten Mittwochnachmittag auf der A 65 bei Edenkoben in die rechte Schutzplanke gerauscht. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Ursache des Unfalls war offenbar Aquaplaning auf der Fahrbahn, weshalb der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Zusammenprall ereignete sich auf der Fahrbahn in Richtung Karlsruhe. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 2000 Euro. Bei regenglatter Fahrbahn rät die Polizei Autofahrern, den Fuß vom Gas zu nehmen.