DHL knüpft das Packstationsnetz dichter und hat eine neue Packstation beim Edeka-Markt in der Luitpoldstraße in Edenkoben in Betrieb genommen. Das Besondere: Die neue Packstation ist solarbetrieben. Der Automat hat eine Kapazität von 78 Fächern.

Kunden können dort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Für die Nutzung benötigen Kunden die kostenlose App Post & DHL. Die appgesteuerte Packstation benötigt kein Display, da der Kunde sie ausschließlich mit seinem Smartphone bedient. „Wir haben die appgesteuerten Packstationen intensiv getestet. Die Rückmeldungen sind sehr positiv und es hat sich gezeigt, dass die allermeisten Kunden mit der Nutzung von Apps bestens vertraut sind“, erklärt Holger Bartels. Ein Großteil der neuen Packstationen ist mit Solarzellen auf dem Dach ausgestattet, sodass sie sich komplett selbst versorgen können. Kunden können künftig beide Packstationstypen nutzen – klassisch mit Bildschirm und Scanner oder die appgesteuerte Variante.