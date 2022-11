Erst montierte er die Kennzeichen an seinem Auto ab, dann zeigte er seinem Beifahrer, was für ein toller Hecht er doch ist: der Fahrer eines schwarzen BMW. Jetzt sucht ihn die Polizei Edenkoben. Laut Polizeiangaben soll der Mann am Samstag um 16.11 Uhr zusammen mit einem Beifahrer auf einer Rollrasenfläche in der Straße „In den Feldern“ sogenannte Donuts gedreht haben. Es ist ein Spiel zwischen Gaspedal treten und bremsen, um das Auto im Kreis zu drehen und die Hinterräder rutschen zu lassen. Die Polizei beziffert den Schaden auf 1000 Euro und bittet um Hinweise unter Telefon 06323 9550.