In der Radeburger Straße in Edenkoben, auf Höhe des Kindergartens Kugelstern, wird eine Ampel gebaut. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer hatte die Arbeiten zunächst für diese Woche angekündigt. Der Baubeginn verschiebt sich jedoch um eine Woche auf Montag, 17. April. Hintergrund ist der Garten- und Pflanzenmarkt der Stadt Edenkoben am Wochenende, 15. und 16. April, im Bereich der Weinstraße. Die Weinstraße ist während der Baustelle als Umleitungsstrecke ausgeschildert.