Ein Bierfest ist wegen Corona zwar nicht möglich, aber bayerisches Bier aus der Landauer Partnerstadt gibt es am Wochenende gleichwohl. Bürgermeister Matthias Kohlmayer aus Landau an der Isar kommt zum Antrittsbesuch in die Pfalz und bringt Biere der Traditionsbrauerei Krieger mit. Kohlmayer, Oberbürgermeister Thomas Hirsch und die Landauer Weinprinzessin Manuela I. verkaufen am Samstag von 10 bis 12 Uhr vor dem Rathaus mehrere Sorten. Hirsch freut sich auf das erste Zusammentreffen mit seinem neuen Amtskollegen, der sich bei dieser Gelegenheit auch ins Goldene Buch der Stadt eintragen wird. „Eigentlich wären wir vor wenigen Tagen im Rahmen unserer Bürgerfahrt gemeinsam von der Pfalz ins bayerische Landau gefahren, um dort auf dem traditionellen Volksfest zu feiern“, erklärt Hirsch. Das sei wegen Corona ausgefallen. Verkauft werden ein bayerisches Helles, Krieger Weißbier, Doppelbock und ein naturbelassenes Zwickelbier. Alle Biersorten werden im Six-Pack angeboten und können auch über den Online-Shop der Veranstaltungsgesellschaft Landau/Südliche Weinstraße unter www.shop-ld-suew.de/shop vorbestellt werden. Die Abholung ist entweder am Samstag, 11. Juli, von 10 bis 12 am Verkaufsstand auf dem Rathausplatz oder ab Montag, 13. Juli, im Büro der Gesellschaft in der Taubensuhlstraße 5 möglich. Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr.