Der Vorstand des Deutschen Alpenvereins (DAV), Sektion Landau, stellt sich neu auf. In seiner Mitgliederversammlung in der Marienkirche in Landau, an der man auch online teilnehmen konnte, wurden Vorstand und Beirat neu gewählt.

Ein wichtiger Beschluss war die Erhöhung des Jahresbeitrags. Die Beitragserhöhung soll bereits für das laufende Jahr wirksam werden. Notwendig wurde sie unter anderem wegen höherer Abgaben an den Hauptverband in München, die unter anderem für die Digitalisierung verwendet werden sollen, und wegen des Umwelteuros, der pro Mitglied seit Januar 2021 fällig geworden ist.

In der Versammlung wurde auch über den Beschluss des Hauptverbandes in München berichtet, wonach die DAV-Sektion Landau – wie alle DAV-Sektionen in Deutschland – bis 2030 klimaneutral werden soll. Dabei wird das Prinzip „Vermeiden vor Reduzieren vor Kompensieren“ verfolgt. Hierfür werden ab dem kommenden Jahr alle Vereinsaktivitäten hinsichtlich CO2-Ausstoß bilanziert und es fließt pro Tonne CO2-Ausstoß ein Betrag in einen „Klimaschutztopf“ für Gegenmaßnahmen.

Wie der Verein mitteilt, wurde der bisherige Vorsitzende Mark Seither im Amt bestätigt. Als Stellvertreter wurde Wolfgang Brunke gewählt, der zuvor Ausbildungsreferent war. Als weitere Vorstandsmitglieder wurden gewählt: Hans Gemar als Schatzmeister, Theresa Baumann als Jugendreferentin, Manfred Gosert als Ausbildungsreferent, Harald Winter als Tourenreferent, Karin Johann als Vertreterin der Geschäftsstelle und Barbara Merdian als Schriftführerin. Auch der zehnköpfige Beirat wurde neu gewählt.

Als langjährige Mitglieder wurden Klaus Hammer, Ernst Morscheck und Inge Wilhelms für 60-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt.