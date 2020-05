Seit einigen Tagen schmücken 23 Bäume die Landauer Königstraße. Sie sind Teil der Wanderbaum-Allee in der Innenstadt. Die Gewächse sind Vorboten der Umgestaltung der Straße.

Insgesamt habe die Stadt 35 Amber-Bäume aufgestellt, teilt die Verwaltung mit. Einige davon stehen auch am Obertorplatz und in der Waffenstraße. „Sie stehen noch nicht alle am endgültigen Platz“, sagt Pressesprecherin Sandra Diehl. Kosten für die Bäume, Pflanzung und drei Jahre Pflege: 60.000 Euro.

Die nächsten Schritte zur Umgestaltung der Königstraße stehen laut Stadt kurz bevor: Ende Juni sollen die Königstraße für den gegenläufigen Radverkehr freigegeben, die Parksituation neu geregelt sowie Sitzgelegenheiten und Fahrradabstellplätze geschaffen werden.