Am Dienstag und am Mittwoch werden Teile der Alla-Hopp-Anlage in Edenkoben wegen Baumpflegearbeiten gesperrt. Das teilt die Verbandsgemeindeverwaltung mit. Betroffen sind die Erlen beim Triefenbach und die Ahornbäume bei den Toiletten. Laut Umweltabteilung sind die Bäume aufgrund von Hitze und Dürre in den vergangenen zwei Jahren in einem schlechten Zustand, abgestorbene Äste müssen aus Sicherheitsgründen zurückgeschnitten werden.