Vier Lastwagenfahrer haben am Sonntagabend bei einer Kontrolle auf den Tank- und Rastanlagen „Pfälzer Weinstraße“ an der A 65 bei Edenkoben der Polizei ihre Fahrzeugschlüssel und Ladepapiere aushändigen müssen. Sie hatten zu tief ins Glas geschaut, wie die Beamten feststellen konnten. Bei den Atemalkoholtest wurden nach Angaben der Polizei Werte zwischen 0,97 und 1,96 Promille gemessen. Sobald sie wieder nüchtern sind, können die Betroffenen ihre Fahrt fortsetzen. In der Zeit zwischen 20 und 22 Uhr waren insgesamt 18 Lastwagenfahrer kontrolliert worden.