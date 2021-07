Edenkoben. Überrascht und erfreut zugleich zeigt sich Familie Langhauser aus Edenkoben über den ersten Jungstorch seit über 50 Jahren auf dem Schornstein des Gutshofes Ziegelhütte. Nun sucht die Stadt nach einem Namen für das Tier.

Die Storcheneltern verbrachten bereits den letzten Sommer im „Hotel“ Gutshof-Ziegelhütte. Jedoch kam da noch kein Nachwuchs auf die Welt. In diesem Jahr hat es geklappt. Der Jungstorch ist bereits beringt. Nun fehlt ihm oder ihr noch der passende Name. Laut Familie Langhauser ist das Geschlecht noch unbekannt.

Ideen für die Namensgebung können an die Stadt Edenkoben gerichtet werden, per E-Mail an rathaus@edenkoben.de oder postalisch an Stadt Edenkoben, Weinstraße 86. Zu gewinnen gibt es ein Menü im Restaurant Ziegelhütte. Die Freiwillige Feuerwehr betreut das Storchennest auf dem Schornstein der ehemaligen Ziegelei seit über 25 Jahren. Das Storchenzentrum Bornheim übernimmt die Beringung der Störche.