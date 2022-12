Pfand spenden und etwas Gutes tun – das geht ab Montag, 2. Januar, beim E-Kissel SBK Edenkoben. Bei der Rückgabe der Pfandflaschen können Kunden bis März für das Projekt „Bürger fahren Bürger – Bürgerbus der Verbandsgemeinde Edenkoben“ spenden, teilt die Verwaltung mit. Das Bürgerbus-Team sammelt, um den Kauf eines eigenen Buses zu finanzieren. Die Kunden können ihren Leergutbon in die Spendenbox werfen. Seit 17. Dezember 2020 gibt es den Bürgerbus. Das Angebot richtet sich vornehmlich an Ältere und in der Mobilität eingeschränkt Bürger. Bisher wurden die Fahrten im Bus der Tafel Edenkoben zurückgelegt. Nun ist ein neuer Bus das Ziel, ein E-Fahrzeug mit fünf Sitzen.