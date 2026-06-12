Die Stadt lädt für Samstag, 13. Juni, zum Kindertag und dem Entenrennen auf der Queich ein. Ab 11 Uhr erwartet die Besucher des Kindertags im Südpark zwischen Theodor-Heuss-Platz und Spielplatz ein großes Spiele- und Bühnenprogramm mit 60 Vereinen, Verbänden und Institutionen. Auch die Preisverleihung des Stadtradelns ist Teil des Programms. Am Nachmittag folgt mit dem 19. Landauer Entenrennen, organisiert vom Lions Club Herxheim/Landau, ab 16.30 Uhr ein weiteres Spektakel in der Innenstadt. Zwischen Waffenstraße und Bachgasse gehen rund 5000 Enten an den Start des Benefizrennens. Wie die Stadt informiert, kommt es rund um den Südpark und in der Waffenstraße aufgrund von Sperrungen zu Verkehrseinschränkungen.