Ganz den Kindern gehört der Südpark am Samstag, 13. Juni, wenn die Stadt Landau erneut den Landauer Kindertag ausrichtet.

Zwischen Theodor-Heuss-Platz und Spielplatz sind ab 11 Uhr Mitmachangebote, Aktionen und Bühnenauftritte für Kinder und Familien geplant. Das teilt die Stadt Landau mit. Der von der städtischen Jugendförderung organisierte Aktionstag findet zum zweiten Mal im Südpark statt. Mehr als 60 Vereine, Verbände und Institutionen beteiligten sich daran, so die Stadt.

Die offizielle Eröffnung des Kindertages ist um 11 Uhr; direkt im Anschluss startet ein Bühnenprogramm mit Tanz und Musik. Auch die Preisverleihung des Stadtradelns findet im Rahmen des Kindertages statt. Neben den Programmpunkten auf der Bühne sind verschiedene Mitmachstände zum Ausprobieren, Spielen und Entdecken über das gesamte Gelände verteilt.

Fürs Picknick wappnen

Die Stadt empfiehlt Familien, insbesondere für kleine Pausen zwischendurch, eine Picknickdecke, eine Wasserflasche und Sonnenschutz mitzubringen. Snacks, Kuchen und Getränke bieten die beteiligten Vereine und Verbände an. Die Einnahmen der jeweiligen Verkaufsstände kommen der Kinder- und Jugendarbeit des jeweils verkaufenden Vereins zugute, teilt die Stadt mit.

Info

Eine Übersicht aller Spiel- und Mitmachangebote gibt es auf der Homepage der Jugendförderung Landau unter jufoelandau.com/kindertag.

