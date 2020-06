Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben kam es aufgrund der sommerlichen Temperaturen in der Samstagnacht zu sechs Einsätzen wegen Ruhestörung und zwei Einsätzen wegen Personen, die sich aufgrund ihres Alkoholisierungsgrades in hilfloser Lage befanden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.