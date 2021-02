Ein Autofahrer ist am Freitagnachmittag in der Eisenbahnstraße durch seinen unsicheren Fahrstil aufgefallen. Zeugen meldeten den Mann bei der Polizei, woraufhin Beamten ihn kontrollierten. Laut der Polizei in Edenkoben konnten bei dem Fahrer jedoch keinerlei Auffälligkeiten oder Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Als Ursache der Fahrweise vermuten die Beamten stattdessen eine der häufigsten Unfallursachen überhaupt: die Ablenkung. In einem verkehrserzieherischen Gespräch sei der Verantwortliche vor Ort aufgeklärt und auf die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert werden. Er habe sich verständnisvoll und einsichtig gezeigt, heißt es in der Polizeimeldung weiter.