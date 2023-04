Die A65 wird in den Nächten vom Montag, 17., bis Freitag, 21. April, im Bereich zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und Edenkoben jeweils teilweise voll gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wird die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen ab der Anschlussstelle Edenkoben von Montag auf Dienstag sowie von Donnerstag auf Freitag je ab circa 18 Uhr bis circa 6 Uhr gesperrt. In Fahrtrichtung Karlsruhe wird ab der Anschlussstelle Neustadt-Süd in den Nächten von Dienstag auf Mittwoch und von Mittwoch auf Donnerstag je ab circa 18 Uhr bis circa 6 Uhr gesperrt. Grund sind Sanierungen an den Fahrbahnflächen der Autobahn und am Trogbauwerk Edenkoben. Die Umleitungen werden ausgeschildert, teilt die Autobahn GmbH weiter mit.