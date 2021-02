Wegen Sanierungsarbeiten von Frost- und Witterungsschäden auf der A65 wird die Autobahn zwischen Dienstag, 16. Februar, und Samstag, 20. Februar, an einigen Stellen teilgesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH mit.

In den Nächten von Dienstag auf Mittwoch sowie von Mittwoch auf Donnerstag jeweils ab 20 bis längstens 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Edenkoben und Neustadt-Süd die Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen halbseitig gesperrt. Grund für die Sanierungsarbeiten sind Risse am Übergang zwischen dem asphaltierten Straßenkörper und dem Bauwerk an der Anschlussstelle Edenkoben, teilt die Autobahn GmbH mit.

In den Nächten von Donnerstag auf Freitag sowie Freitag auf Samstag wird jeweils zwischen 20 und 6 Uhr zwischen der Anschlussstelle Wörth-Dorschberg und dem Wörther Kreuz (Fahrtrichtung Karlsruhe) halbseitig gesperrt, um auch dort den Streckenabschnitt auszubessern.

