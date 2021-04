In der Nacht vom 3. auf den 4. Mai, Montag auf Dienstag, wird die A65 bei Edenkoben voll gesperrt. Nach Angaben der Autobahn GmbH Südwest muss in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben in Fahrtrichtung Karlsruhe der Asphalt ausgebessert werden, der bei einem Verkehrsunfall Anfang April beschädigt worden ist. In den Unfall waren drei Fahrzeuge verwickelt, darunter ein Fahrschulauto mit Anhänger, und es war eine große Hinweistafel neben der Fahrbahn umgefahren worden. Weil die Reparaturstelle genau zwischen Ausfahrt und Auffahrt liegt, kann der Verkehr in Richtung Süden an der Abfahrt Edenkoben ausgeleitet werden, aber über den Kreisel vor Edenkoben sofort wieder zurück auf die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe zurückkehren. Wegen Vorarbeiten für die Vollsperrung, die von 21.30 Uhr bis voraussichtlich 5 Uhr dauern wird, kann es am Montagabend schon ab 20.30 Verkehrsbehinderungen geben.