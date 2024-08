Zwei Verkehrsrowdys wurden der Polizei Edenkoben am Samstag gegen 21.30 Uhr gemeldet. Die Fahrer sollen mit zwei BMW Coupé mit Landauer Kennzeichen auf der A65 unterwegs gewesen sein und im Bereich Neustadt andere Verkehrsteilnehmer mit Lichthupe zu einem Spurwechsel genötigt haben. Die beiden BMW-Fahrer hätten in Folge versucht, sich gegenseitig zu überholen beziehungsweise schneller als der andere zu fahren, so die Polizei. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06323 9550.