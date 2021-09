Der Fahrer eines Sprinters mit Germersheimer Kennzeichen hat sich am Dienstagmorgen nach einem Auffahrunfall an der Autobahnanschlussstelle Edenkoben aus dem Staub gemacht. Nach Angaben der Polizei war der Mann aus Richtung Ludwigshafen kommend nach der Autobahnausfahrt mit seinem Fahrzeug auf den Wagen einer 19-Jährigen aufgefahren, als diese vor dem Abbiegen auf die Kreisstraße in Richtung Venningen verkehrsbedingt anhalten musste. Wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens zu diesem Zeitpunkt fuhr die Geschädigte in Richtung Edenkoben, um an einer geeigneten Örtlichkeit den Unfall aufnehmen und Personalien austauschen zu können. Der Unfallverursacher war ihr zunächst gefolgt, fuhr dann allerdings am Tenneco-Kreisel wieder zurück und von dort auf die Autobahn. Anhand des Kennzeichens ermittelt die Polizei nun, wer der verantwortliche Fahrer war. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 06323 9550 in Verbindung zu setzen.