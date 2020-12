Ein Opel-Fahrer aus Karlsruhe muss sich wegen Nötigung im Straßenverkehr verantworten. Nach Angaben der Polizei hat er am Montagnachmittag auf der A 65 in Höhe Edenkoben eine 64-jährige Autofahrerin dazu gezwungen, den Fahrstreifen zu wechseln. Die Frau hatte einen Lastwagen überholt, als sich von hinten der Kombi des Mannes näherte. Er fuhr so dicht auf, dass sie schnell auf die rechte Fahrbahn wechselte, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Anschließend wurde sie so absichtlich geschnitten, weshalb sie stark abbremsen musste und fast mit der rechten Schutzplanke kollidiert wäre.