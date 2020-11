Am Mittwoch gegen 8 Uhr musste die rechte Spur der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe bei Edenkoben kurzzeitig gesperrt werden, weil ein Anhänger im Seitengraben gelandet war. Laut Polizei kam der Anhänger, der mit einem Baustellenbagger beladen war, in der Auffahrt zur Autobahn aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und riss sich vom Zugfahrzeug los. Der Anhänger und der Bagger kamen nach rechts von der Fahrbahn. Sie wurden per Kran aus dem Graben geborgen. Sowohl die Fahrzeuge samt Ladung als auch die Leitplanke wurden beschädigt.