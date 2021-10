Unbekannte Täter haben im Industriering in Edenkoben in der Nacht auf Mittwoch an Baufahrzeugen über 850 Liter Diesel abgezapft, wie die Polizei informiert. Die Schadenshöhe liegt bei über 1200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.