Ein 85 Jahre alter Autofahrer wurde am Montag bei einem Unfall auf der A65 leicht verletzt. Laut Polizei wollte der Mann aus Hochdorf-Assenheim gegen 18.35 Uhr an der Anschlussstelle Edenkoben auf die Autobahn in Richtung Ludwigshafen auffahren. Weil er die Geschwindigkeit nicht an die nach einem Regenschauer nasse Fahrbahn anpasste, geriet er ins Schleudern, fuhr über beide Fahrstreifen der Autobahn hinweg und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Auf dem linken Fahrstreifen blieb das Fahrzeug schließlich stehen. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde der Senior leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 7500 uro geschätzt.