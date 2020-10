Trotz roter Ampel passierte am Mittwoch kurz vor 15 Uhr ein 80 Jahre alter Autofahrer die Ampel an der Einmündung Staatsstraße/Luitpoldstraße. Was der Fahrer nicht bemerkte: Dass einer Streife sein Fehlverhalten auffiel. Jetzt erhält der Mann in Kürze einen Bußgeldbescheid. Zudem bittet die Polizei die Führerscheinstelle, zu prüfen, ob der Mann am Steuer noch geeignet ist.