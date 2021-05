Ein 78-Jähriger hat am frühen Samstagabend auf der A65 zwischen der Anschlussstelle Edenkoben und der Raststätte West ein verlorenes Blinkerglas gesucht – zu Fuß. Wie die Polizei mitteilt, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer den Fußgänger aus dem Raum Neustadt über den Notruf. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, dass er auf der Autobahn das Blinkerglas seines Fahrzeugs verloren habe. Ein neues zu kaufen sei extrem teuer. Die Polizisten haben den Mann auf die bestehenden Gefahren hingewiesen und den Sachverhalt an die Bußgeldstelle weitergeleitet. Ob der Mann sein Blinkerglas wiedergefunden hat, ist nicht bekannt.