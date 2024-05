Wo kann man parken? Wo den Festumzug bejubeln? Welche Busse fallen aus? Ein Überblick über alles Wissenswerte rund ums Festwochenende.

[Aktualisiert am 29.5., 10:21 Uhr; Busausfälle geändert] Auf dem Rathausplatz steht die RPR1-Bühne und rundherum werden die letzten Stände aufgebaut. Landau ist bereit, am Wochenende 750. Stadtgeburtstag zu feiern. Mit rund 50.000 Besuchern rechnet die Stadt von Donnerstag bis Sonntag, 30. Mai bis 2. Juni, manche reisen sogar aus Frankreich an. Aus den beiden Partnerstädten Haguenau und Ribeauvillé werden Delegationen erwartet.

Wo kann man parken?

Als Parkflächen stehen alle innerstädtischen Parkplätze mit vereinzelten Einschränkungen zur Verfügung, teilt die Stadtverwaltung mit. Am Alten Meßplatz entfallen wegen des Wochenmarkts einige Parkplätze zur Fortstraße hin. Außerdem ist ab morgigem Donnerstag der Parkplatz in der Langstraße am Rathaus für die Allgemeinheit gesperrt. Er ist für die Musiker reserviert. Am Sonntag werden während des Festumzugs zeitweise Verkehrssperren und Halteverbote entlang der Umzugsstrecke eingerichtet. Die Stadt versichert, dass es trotzdem noch zahlreiche Parkplätze gibt. Weiterhin empfiehlt sie, am Westbahnhof, in der Nordparkstraße oder auf dem Gummi-Mayer-Parkplatz in der Weißquartierstraße zu parken.

Erwartungsgemäß werden nicht alle Besucher ihre Autos in der Innenstadt abstellen können. Weitere Parkmöglichkeiten bieten der Neue Messplatz, der Kissel-Verwaltungsparkplatz mit Einfahrt über die Werner-Heisenberg-Straße oder donnerstags und sonntags die Kundenparkplätze von SBK und C&C.

Wie gelangt man vom Neuen Messplatz zur Innenstadt?

Mit dem eigens fürs Festwochenende eingerichteten Busshuttle. Die Linie 536 verkehrt zwischen Neuem und Altem Meßplatz halbstündig, donnerstags bis samstags zwischen 10.30 und 23.30 Uhr und am Sonntag bis 17.30 Uhr.

Kommt man auch nachts mit dem ÖPNV nach Hause?

Die Buslinien ins Landauer Umland fahren am Festwochenende bis 1 Uhr nachts. Auch der Zugverkehr von und nach Landau wird an diesem Wochenende verlängert und die Kapazität der Züge wird erhöht. Alle Sonderfahrpläne sind im Internet unter www.landau.de/öpnv zu finden. Außerdem wird das Rufbussystem VRN-Flexline mit einem zusätzlichen Fahrzeug verstärkt und ist täglich bis 2 Uhr nachts unterwegs. Die Rufbusse kann man per App oder Telefon 0621 1077077 bestellen.

Fallen am Wochenende Busse aus?

Am Sonntag ist wegen des Festumzugs laut QNV ganztägig der Busverkehr in der Landauer Innenstadt eingeschränkt. Betroffen sind die Linien 500, 520, 521, 532, 535, 536 , 537, 538 und 539.

Wo verläuft der Festumzug?

Der Festumzug startet am Sonntag um 14 Uhr am Alten Meßplatz, zieht über den Nordring zum Deutschen Tor, wo die Ehrengast-Tribüne steht. Weiter geht es über Weißquartierstraße, Reiterstraße, Marktstraße und Pestalozzistraße sowie den Westring zurück zum Alten Meßplatz. Wer den Umzug unterstützen möchte, als Helfer oder Begleitperson, kann sich auch kurzfristig per E-Mail an stadtgeburtstag@landau.de anmelden.

Was gibts zu Essen und Trinken?

Für das Picknick auf dem Rathausplatz morgen und Sonntag sind vor Ort noch Pakete erhältlich. Außerdem gibt es auf dem Rathausplatz zahlreiche Essen- und Getränkestände, von Burger und Flammkuchen bis Crêpes und Eis, von alkoholfrei bis zum Wein- und Bierausschank.