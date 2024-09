Ein 72-jähriger Radfahrer ist am Samstagnachmittag bei einer Tour zwischen Gommersheim und Edenkoben gestorben. Wie die Polizei mitteilt, war er Teil einer dreiköpfigen Gruppe aus dem Raum Ludwigshafen, die mit ihren Rennrädern in der Südpfalz unterwegs war. Auf der Kreisstraße 6 kam der 72-Jährige plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Sofortige Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Mann ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam. „Eine medizinische Todesursache ist nicht auszuschließen“, heißt es im Bericht der Behörde.