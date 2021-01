Vier weitere Personen aus der Südpfalz sind an oder mit Corona gestorben, drei von ihnen lebten in der Verbandsgemeinde Edenkoben, einer im Kreis Germersheim. Nach Informationen der RHEINPFALZ handelt es sich bei den drei Toten aus Edenkoben um Bewohner des Seniorenheims Ludwigshöhe, dessen Corona-Ausbruch in der vergangenen Woche bekannt geworden war. Nach Mitteilung der Gesundheitsämter sind seit Dienstag in der Südpfalz 71 neue Covid-19-Fälle registriert worden, davon 56 an der Weinstraße und 15 im Kreis Germersheim.

Die aktuellen Inzidenzwerte, also Neuinzifierte auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen: Landau 117.3, Kreis Südliche Weinstraße 92.3, Kreis Germersheim 62. Die Daten des Landes stammen vom 27. Januar, 14.10 Uhr.

Viele Bewohner wieder gesund

Folgende Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sind aktuell neu betroffen: im Bethesda Landau wurde ein Mitarbeiter positiv auf Sars-CoV-2 getestet, im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße am Standort Landau ein Mitarbeiter, in der Römergarten-Residenz Offenbach zehn Bewohner, im Seniorenheim Ludwigshöhe Edenkoben zwei Bewohner.

Wie Monika Schmechel, Leiterin der Seniorenresidenz Römergarten in Offenbach, am Mittwoch auf Anfrage der RHEINPFALZ sagte, gebe es zwar weitere Coronafälle in ihrem Heim, dafür seien aber auch zahlreiche Bewohner wieder gesundet. Derzeit seien noch rund 40 Senioren infiziert. Die Einrichtung werde lückenlos von einer Medizinerin betreut.

