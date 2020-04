Ein Unbekannter hat am Samstag einem 69-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Laut Polizei ging der Senior gegen 23 Uhr mit seiner 64-jährigen Frau die Bismarckstraße in Edenkoben entlang. Die Ehefrau bat ihren Mann , ein bisschen langsamer zu laufen. Dies schnappte der Unbekannte auf. So dürfe man nicht mit einer Frau umgehen, sagte er zu dem 69-Jährigen. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, infolge dessen der Beschuldigte dem 69-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Täter entfernte sich unerkannt in Richtung Bahnhofstraße, eine Fahndung verlief erfolglos. Der 69-Jährige musste aufgrund des Faustschlages in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Der Schläger wird als 20 bis 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß beschrieben. Bekleidet soll er mit einer weißen Wollmütze, einer hellen Hose und einer sportlichen Jacke gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.