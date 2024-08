In der Nacht auf Sonntag fand ein Passant in Edenkoben einen Mann, der unter seinem Fahrrad lag, und verständigte die Polizei. Im Polizeibericht heißt es, der Mann sei 69 Jahre alt und mit seinem Fahrrad auf der Zufahrt des Parkplatzes Kirchplatz in Richtung Bahnhofstraße in Edenkoben gefahren. Kurz vor dem Einmündungsbereich stürzte der Radfahrer. Die Polizeibeamten nahmen bei dem Mann, der sehr wirr war, zusammenhangslose Angaben machte und sich unkooperativ verhielt, starken Alkoholgeruch wahr. Er wurde zur Versorgung seiner leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr geführt.