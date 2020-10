64 Menschen sind in Landau beim landesweiten Maskenkontrolltag am Dienstag von der Polizei verwarnt worden. Das teilt die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Kontrolliert wurde in der Innenstadt sowie in den Super-, Bau- und Gartenmärkten und am Busbahnhof. Am zwischen 7 und 13 Uhr haben die Beamten 17 Verstöße gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes registriert, von 13 bis 18 Uhr waren es 47. Die Angesprochenen hätten sich verständnisvoll gezeigt, heißt es aus dem Rathaus. Beim Maskenkontrolltag sollten die Bürger angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen daran erinnert werden, wie wichtig das Tragen einer Maske ist. Das Bußgeld für den Verstoß gegen die Maskenpflicht liegt in Rheinland-Pfalz bei 50 Euro.