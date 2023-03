Eine 61-Jährige wurde am Mittwoch Mittag in einem Offenbacher Einkaufsmarkt von der Polizei gestellt, weil sie Ware im Wert von acht Euro gestohlen hatte. Die Polizei war gerufen worden. Noch vor Eintreffen der Beamten soll sich die Beschuldigte laut Polizeibericht vermehrt aggressiv verhalten haben. Da eine Fremd- beziehungsweise Eigengefährdung der Beschuldigten nicht mehr ausgeschlossen werden konnte, wurde sie in eine psychiatrische Klinik gebracht.