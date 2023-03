Die Polizei wurde am Mittwochabend auf zwei Männer in der Luitpoldstraße aufmerksam, weil sie an einem Fahrrad ein Luftdruckgewehr in einer schwarzen Plastiktüte mitführten. Da der 51 Jahre alte Mann nicht den erforderlichen Waffenschein vorzeigen konnte, wurde das Gewehr sichergestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. Bei der Durchsuchung seines 27 Jahre alten Begleiters konnten über vier Gramm Amphetamin sichergestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.