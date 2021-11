Rund 50 Mandelbäume sind bei einer Aktion in Edenkoben gespendet worden. Das berichtet die Stadtverwaltung. Dazu aufgerufen hatte Stadtbürgermeister Ludwig Lintz (CDU), 29 Spender hatten sich beteiligt. Nach 2002 und 2006 war es bereits die dritte erfolgreiche Mandelbäumchen-Pflanzung. Damit sollten die Lücken rechts und links der Mandelbaum-Alleen in der Villastraße geschlossen sowie eine neue Allee in der Verbindungsstraße zwischen Villastraße und Klosterstraße angelegt werden. Jeder Baum trägt einen Namensschild.