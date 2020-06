Unbekannte haben vier Löcher in den Stamm eines 50 Jahre alten Kirschbaums gebohrt und so das Absterben des Baumes verursacht. Am Freitag wurde bei der Polizeiinspektion Edenkoben deshalb Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung erstattet. Wie die Polizei informiert, zählten Mitarbeiter der VG-Verwaltung Edenkoben am unteren Stammende des Baumes der Gattung „prunus avium“, im Sprachgebrauch auch als „Vogelkirsche“ bekannt, vier Bohrlöcher. Hinweise nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.