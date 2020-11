Bis Dienstag, 13 Uhr, sind in der Südpfalz 48 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden, 22 im Kreis SÜW und der Stadt Landau und 26 im Kreis Germersheim. Darunter leiden zunehmend die Schulen: Mit je einem Fall betroffen sind nun auch das Gymnasium Edenkoben, das Otto-Hahn-Gymnasium, die Montessori-Schule und die Maria-Ward-Schule (alle Landau) sowie die Kindertagesstätte Rohrbach. Letztere wurde bis einschließlich Mittwoch, 11. November, geschlossen, weil die Kontaktsituation nicht überschaubar ist. In der Montessori-Schule wurden vier Kontaktpersonen der Kategorie eins ermittelt, die zu Hause bleiben und sich testen lassen müssen. In den anderen Schulen laufen die Ermittlungen zur Anzahl der Kontaktpersonen noch. Wie und wann die Betroffenen getestet werden und ob weitere Maßnahmen nötig sind, entscheidet das Gesundheitsamt erst noch. Die große Anzahl an Neufällen sowie die Tatsache, dass zahlreiche Einrichtungen betroffen sind, macht die Risikoabschätzung schwierig. Im Kreis Germersheim ist eine Infektion in der Realschule Plus Kandel nachgewiesen worden. Welche Auswirkungen das hat, ist noch offen. Am Europa-Gymnasium Wörth sind zwei Klassen in Quarantäne.

Im Kreis SÜW und in Landau sind bisher 627 Infektionen nachgewiesen worden. Exakt 300 Infektionen sind noch aktiv. Im Kreis Germersheim gab es 809 Infektionen, von denen 334 noch aktiv sind.