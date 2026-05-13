Ein riskantes Überholmanöver auf der L516 bei Edenkoben hat am Dienstagabend die Polizei beschäftigt. Ein Verkehrsteilnehmer erstattete Anzeige, nachdem es nach seinen Angaben beinahe zu einem Frontalzusammenstoß gekommen wäre. Der 48-jährige Autofahrer soll kurz vor 18 Uhr trotz bestehenden Überholverbots drei Fahrzeuge überholt haben. Der entgegenkommende Zeuge habe eine Gefahrenbremsung einleiten müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Edenkoben stoppte das Fahrzeug wenig später im Stadtgebiet. Als Rechtfertigung für seine Fahrweise habe der Mann angegeben, er sei unterwegs gewesen, um dringend benötigte Medikamente für seine Katze zu beschaffen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei, Telefon 06323 9550, E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de, sucht nun nach den Fahrern der beiden anderen Fahrzeuge, die durch das Manöver ebenfalls gefährdet wurden und weitere Zeugen.