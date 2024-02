Bei einer Großkontrolle in der Edenkobener Staatsstraße am Montagvormittag hat die Polizei einige Verstöße geahndet. Für einen 37-jährigen Autofahrer war die Fahrt beendet, weil er nicht die Führerscheinklasse BE für seinen Anhänger vorlegen konnte. Ein 35-Jähriger aus dem Raum Neustadt gaukelte den Beamten vor, dass er seine Fahrerlaubnis zu Hause vergessen hätte. Eine Überprüfung ergab, dass er keinen Führerschein hat. Ein 46 Jahre alter Autofahrer aus dem Kreis Rastatt fiel auf, weil er während der Fahrt telefonierte, was schon strafbar ist. Bei der Kontrolle wurde zusätzlich festgestellt, dass er seit Anfang Februar eine Fahrerlaubnissperre hat. Fünf Autofahrer wurden belangt, weil sie nicht angeschnallt waren. 42 Personen wurden aufgefordert, wegen technischer Mängel an ihren Fahrzeugen die Werkstatt aufzusuchen.