Ein 43-Jähriger hat drei Gläser Whisky getrunken, bevor er sich in der Nacht auf Dienstag ans Steuer seines Autos setzte. Dies räumt er gegenüber der Polizei ein, die in der Beethovenstraße in Edenkoben kontrollierte. Das erklärte auch, wieso der Atemalkoholtest einen Wert von 1,62 Promille ergab. Sein Führerschein wurde sichergestellt. In einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss er sich nun verantworten.