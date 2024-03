Ein 38-jähriger Betrunkener hat in der Nacht auf Sonntag in der Mozartstraße in Edenkoben seine Lebensgefährtin geschlagen und in der Ausnüchterungszelle gelandet. Wie die Polizei berichtet, wurde der hochaggressive Beschuldigte aus der Wohnung des Opfers verwiesen und sollte von einem Familienangehörigen abgeholt werden. Mit diesem geriet der Betrunkene aber ebenfalls in Streit und flog aus dessen Auto. Er setzte seinen Weg zu Fuß fort. Da er aber mit zwei Promille so betrunken war, dass er nicht heil nach Hause gefunden hätte, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Auf dem Weg zur Ausnüchterungszelle beleidigte er die Polizisten mehrfach und bedrohte deren Mütter. Die Folge: mehrere Strafanzeigen.