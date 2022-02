Ein 27-jähriger Betrunkener hat am Samstag gegen 17 Uhr in Edenkoben beträchtlichen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, wurde zunächst ein angekokeltes Küchenfenster in der Radeburger Straße gemeldet. Kurz darauf gingen mehrere Notrufe ein. Die Anrufer meldeten einen Mann, der mehrere Fahrzeuge in der Radeburger Straße sowie in der Bahnhofstraße beschädigt. Eine Streife fasste den stark alkoholisierten Mann und brachte ihn zur Wache. Dort räumte er ein, dass er das Küchenfenster angekokelt hat, berichtet die Polizei. Die Beamten konnten ihm zudem das Anzünden einer Plastikmülltonne am Donnerstag, 3. Februar, auf dem Ludwigsplatz zuordnen. Gegen den 27-Jährigen wurden nun mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.