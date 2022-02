Ein 27-Jähriger hat am Mittwoch zu tief ins Glas geschaut und dabei seine Manieren vergessen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Edenkobener im alkoholisierten Zustand in der Bahnhofstraße gegen 20.50 Uhr mutwillig die Außenspiegel an geparkten Fahrzeugen beschädigt. Zeugen wählten deshalb den Notruf. Der Randalierer konnte festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Fahrzeugbesitzer, die am Mittwochabend ihr Fahrzeug in der Bahnhofstraße geparkt haben und jetzt Beschädigungen feststellen, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.