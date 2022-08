Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag gleich mehrere Leitpfosten herausgerissen und in die angrenzende Wingertzeilen geworfen. Laut Polizei handelt es sich um zirka 20 Leitpfosten der Landstraße 514 zwischen Sankt Martin und Edenkoben. In der Nacht fand auch das nahe gelegene Weinfest in Sankt Martin statt. Es wird vermutet, dass die Leitpfosten durch Besucher des Weinfests auf dem Heimweg herausgerissen worden sein könnten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.