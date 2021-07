Ein 18-jähriger Rennradfahrer hat sich am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Radeburger Straße in Edenkoben schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei übersah eine 44-jährige Autofahrerin den entgegenkommenden jungen Erwachsenen, als sie von der Radeburger Straße nach links in die Poststraße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann, der ohne Helm unterwegs war, über das Fahrzeug geschleudert. Mit Verdacht auf ein schweres Schädel-Hirn-Trauma sowie Thorax- und Rückenverletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.